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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 Gazete

    Servis şoförlerine ‘belge’ uyarısı

    HAK-İŞ, okul servis şoförleri için 3 Eylül'den itibaren mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olacağını belirterek, bu tarihe kadar tüm okul servis şoförlerine belge almaları uyarısında bulundu.

    Servis şoförlerine ‘belge’ uyarısı
    HAK-İŞ, okul servis şoförleri için 3 Eylül'den itibaren mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olacağını belirterek, bu tarihe kadar tüm okul servis şoförlerine belge almaları uyarısında bulundu. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, MYK mesleki yeterlilik belgesi alması önemli" dedi.

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