Servis şoförlerine ‘belge’ uyarısı

okul servis şoförleri için'den itibaren mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olacağını belirterek, bu tarihe kadar tüm okul servis şoförlerine belge almaları uyarısında bulundu. Hak-İş Genel Başkanı"Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, MYK mesleki yeterlilik belgesi alması önemli" dedi.