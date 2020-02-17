Servis şoförlerine ‘belge’ uyarısı

HAK-İŞ, okul servis şoförleri için 3 Eylül'den itibaren mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olacağını belirterek, bu tarihe kadar tüm okul servis şoförlerine belge almaları uyarısında bulundu. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, MYK mesleki yeterlilik belgesi alması önemli" dedi.
- Ekonomi
- 17.02.2020 Gazete
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