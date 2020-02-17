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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 10:12
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    • 17.02.2020 10:12

    Milyonlara büyük müjde geldi! SSK ve Bağkur emeklileri şikayet etti! Hükümet hemen harekete geçti...

    da hesabı olan, herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hükümet harekete geçti. Bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, , fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu konudaki masraf sayısını kısıtlayan yasal düzenleme 3 Ekim 2014'te yürürlüğe girmişti. Kredi lerinin düştüğü bir ortamda alınan ücretlerin yüksek oluşu başta emekliler olmak üzere birçok vatandaşın şikayetine konu olunca ekonomi yönetimi çalışma başlattı. Bankaların aldığı ücret ve komisyonların işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla sınırlandırılması vatandaşları sevindirdi.

    Milyonlarca emekli şikayet etti! Hükümet harekete geçti...

    Bankaların milyonlarca SSK SGK ve Bağkur emeklisi için aldığı ücret ve komisyonlar yine gündeme geldi. Bankalar, aralarında havale, kredi kartları için yıllık üyelik aidatı, nakit avans, EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu anlamda SSK SGK ve Bağkur emeklileri için iyi haber gelebilir. Son olarak 2014'te yapılan değişikle alınabilecek ücret sayısı 20 kaleme indirilmişti. Ancak söz konusu maddeler arasında yer alan 'hesap işletim ücreti'nin yürütmesi 2016'da yargı kararıyla durdurulmuştu. Buna rağmen vatandaşlar masraflardan dertli. Artan şikayetler üzerine ekonomi yönetimi harekete geçti.

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