İş sözleşmesi yapmak zorunlu mu?

Yeni bir işe başladım. İşverenden iş sözleşmesi istiyorum, 'Hallederiz' deyip beni sürekli oyalıyor. Bu durum canımı sıkıyor. Bu şekilde 3 ay geçti. İşveren iş sözleşmesi yapmak zorunda mıdır?
4857 sayılı İş Kanunumuz'un 8. Maddesi'ne göre; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç 2 ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi 1 ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi 2 aylık süre dolmadan sona ermiş ise bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.
İşverenin işçi ile iş sözleşmesi yapma zorunluluğu vardır. İşverenin bu husustan kaçınması halinde yine İş Kanunu'nun 99. Maddesi'nin c bendine göre idari para cezası uygulanır. Ayrıca işverenin kötü niyetli bir şekilde iş sözleşmesi yapmaktan kaçınması halinde, İş Kanunumuz'un işverene karşı işçiyi koruma yükümlülüğü gereği çalışma koşullarınızı iş sözleşmesine veya yazılı bir belgeye gerek olmaksızın şahitle veya başkaca delillerle ispat edebilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
4857 sayılı İş Kanunumuz'un 8. Maddesi'ne göre; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç 2 ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi 1 ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi 2 aylık süre dolmadan sona ermiş ise bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.
İşverenin işçi ile iş sözleşmesi yapma zorunluluğu vardır. İşverenin bu husustan kaçınması halinde yine İş Kanunu'nun 99. Maddesi'nin c bendine göre idari para cezası uygulanır. Ayrıca işverenin kötü niyetli bir şekilde iş sözleşmesi yapmaktan kaçınması halinde, İş Kanunumuz'un işverene karşı işçiyi koruma yükümlülüğü gereği çalışma koşullarınızı iş sözleşmesine veya yazılı bir belgeye gerek olmaksızın şahitle veya başkaca delillerle ispat edebilirsiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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