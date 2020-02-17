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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 12:23
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    • 17.02.2020 12:26

    Emeklilere toplu yapılacak mı? Toplu ödeme yattı mı, alma şartları nedir?

    Milyonlarca , ve Bağkur emeklisine toplu para ödemesi yapılacak. SGK toptan ödeme; emeklilik şartlarının hepsini yerine getirememiş olan kişilerin ödenmiş prim günlerini toplu para halinde geri alabilmesi durumudur. Emekli olamayan lılar bu hizmetten yararlanmaktadır. 5510 Sayılı Kanun sadece kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında olmasına karşın primi emekli olmaya yetmeyene toptan ödeme yapılmasına imkan sağlıyor. Geri ödemeden yararlanacaklar konuyu internette araştırmaya başladı. SGK, SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu müjdesi geldi. İşte yapılacak mı? ?

    Emeklilere toplu para iadesi yapılacak mı? Ne zaman yatırılacak?

    SGK, SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi müjdesi geldi. Halen uygulamada olan düzenlemeye göre, 5510 Sayılı Kanun sadece kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında olmasına karşın primi emekli olmaya yetmeyene toptan ödeme yapılmasına imkan sağlıyor. Bu kapsamda önemli olan husus ise yaş şartı. Yani yaş şartı emekli olmak için sağlanmıyorsa toptan ödemede yapılmıyor. Yani genç yaşta birinin SGK'dan toptan ödeme olması mümkün değil. Bu bağlamda emekli olma hayalleri suya düşen vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direkt olarak SGK'ya başvurmak gerekiyor.

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    Haberler Ekonomi Emeklilere toplu para iadesi yapılacak mı? Toplu ödeme yattı mı, alma şartları nedir?
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