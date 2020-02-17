Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING, TEB ile emekli maaşı kampanyası düzenleyen Halk Bankası da emekli promosyon 2020 ödeme tutarı belirlendi. Halkbank emekli promosyon ödemeleri 2020 belirlendi. En düşük promosyon ödemesi Halkbank'ta 300,00 TL, en yüksek promosyon ödemesi 450 TL olarak ilan edildi. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ikinci promosyon tarihi yaklaştı. Milyonlarca emekli ikinci kez banka promosyon alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Promosyon rekabeti kızışırken, SGK bankalar ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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