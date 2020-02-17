KOSGEB'ten kredi ve hibe desteği almak isteyen kişilerin yapacakları KOSGEB başvuruları, girişimcilere her dönem KOSGEB'in resmi internet sayfası üzerinden duyurulmaktadır. Özellikle kendi işini kurmak isteyen kişilerin bu planlarını hayata geçirmek için kurulan KOSGEB, her sene belirli projelerde binlerce insana yardım etmeye devam etmektedir. KOSGEB kredi başvuruları, kurumun istediği şartları yerine getiren girişimciler tarafından belirli zamanlarda yapılan başvurulardır. Kurulduğu günden bu zamana kadar binlerce kişiye destek olmuş olan kurumun girişimcinin hazırladığı projeye göre 50 bin TL'lik hibe ile 100 TL'lik kredi olanaklarına sahip olması, KOSGEB'e başvuruda bulunacak olan kişilerin projelerini ona göre seçmelerinde rol oynayan en önemli faktördür.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ