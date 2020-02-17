Aston Martin, yeni Vantage Roadster'i görücüye çıkardı. Araç, 100 km'ye 3.8 saniyede çıkıyor ve tavanı kapalıyken 306km/h son hıza ulaşıyor. Kumaş tavan, 7 saniyenin altında çalışan bir mekanizma barındırıyor. Tavan 50kmh / 31mph'ye kadar hızlarda 6.7 saniyede açılıyor ve 6.8 saniyede kapanıyor. Şirket, bunun, tamamen otomatik açılır tavanlar arasında en hızlısı olduğunu belirtiyor.
- Ekonomi
- 17.02.2020 Gazete
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