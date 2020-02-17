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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 Gazete

    ’in yeni 'i! 6.7 saniyede açılıyor

    Üstü 6.7 saniyede açılan ’in yeni ’i, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren yollara çıkacak. Fiyatı ise 2.8 milyon liradan başlayacak.

    6.7 saniyede açılıyor
    Aston Martin, yeni Vantage Roadster'i görücüye çıkardı. Araç, 100 km'ye 3.8 saniyede çıkıyor ve tavanı kapalıyken 306km/h son hıza ulaşıyor. Kumaş tavan, 7 saniyenin altında çalışan bir mekanizma barındırıyor. Tavan 50kmh / 31mph'ye kadar hızlarda 6.7 saniyede açılıyor ve 6.8 saniyede kapanıyor. Şirket, bunun, tamamen otomatik açılır tavanlar arasında en hızlısı olduğunu belirtiyor.

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    Haberler Ekonomi Aston Martin’in yeni Vantage Roadster'i! 6.7 saniyede açılıyor
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