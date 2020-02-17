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    • Ekonomi
    • 17.02.2020 16:49
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    • 17.02.2020 16:52

    açıkladı: da neler var? 2020 yılı yeni torba maddeleri nedir?

    Yeni 2020 maddeleri nedir? Yeni torba içerisinde neler olacak? Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik yeni torba yasa teklifinin Meclise geleceğini duyurdu. Muş yaptığı açıklamada, “İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız.” dedi. Yeni torba yasa teklifiyle Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Değerli Konut Vergisi'nin bir yıl ertelenmesi, işverene asgari ücret desteğine ilişkin yasal düzenlemelerinde hazırlanacak bir torba teklifle Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

    AK Parti açıkladı: 2020 yeni torba yasa maddeleri nedir?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Teklifle ilgili TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 38 maddeden oluştuğunu söyledi. Meclis'e sunulması beklenen yeni torba yasa Değerli Konut Vergisi'nin yeniden düzenlenmesi, güvenlik soruşturması ve kaçak yapıların satış ve kiralanmasının engellenmesi gibi düzenlemeler içeriyor. Peki 2020 yeni torba yasada kritik düzenleme kanun maddeleri nedir? Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor

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    Haberler Ekonomi AK Parti açıkladı: Torba yasada neler var? 2020 yılı yeni torba yasa maddeleri nedir?
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