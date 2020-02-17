AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını paylaştı. Teklifle ilgili TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 38 maddeden oluştuğunu söyledi. Meclis'e sunulması beklenen yeni torba yasa Değerli Konut Vergisi'nin yeniden düzenlenmesi, güvenlik soruşturması ve kaçak yapıların satış ve kiralanmasının engellenmesi gibi düzenlemeler içeriyor. Peki 2020 yeni torba yasada kritik düzenleme kanun maddeleri nedir? Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ