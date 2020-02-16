Dolar kuru Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde yükselme trendi içerisinde bulunuyor. Uzun bir süredir dar bant aralığında yatay seyir izleyen dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesine neden olan 3 temel başlık ve uzmanların yıl sonu dolar kuru tahminleri. Vatandaşlar araştırmalarında dolar kurunun neden yükseldiğinin yanında dolar kurunda yaşanan bu yükselme trendinin ne kadar süre devam edeceğini merak ediyorlar. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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