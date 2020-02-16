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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 09:15
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    • 16.02.2020 09:25

    nun artma nedenleri ve yılsonu dolar kuru tahminleri

    artışları vatandaşlar i oldukça önemlidir. Dolar aynı zamanda önemli bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Dolar kuru 2020 yılının başlamasının ardından kısa bir dönem hariç yatay seyrini devam ettirdi. Dolar kurunda yaşanan yatay seyir ise kısa bir süre önce bozuldu. Psikolojik sınır olarak gösterilen ve ekonomistlerin üzerinde önemle durduğu kritik 6 TL barajını aşan dolar kuru, devam eden yükselme eğilimini sürdürüyor. Piyasalardan alınan bilgilerine göre dolar kuru 6.06 TL 'ye yükseldi. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

    Dolar kurunun artma nedenleri ve yılsonu dolar kuru tahminleri

    Dolar kuru Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde yükselme trendi içerisinde bulunuyor. Uzun bir süredir dar bant aralığında yatay seyir izleyen dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesine neden olan 3 temel başlık ve uzmanların yıl sonu dolar kuru tahminleri. Vatandaşlar araştırmalarında dolar kurunun neden yükseldiğinin yanında dolar kurunda yaşanan bu yükselme trendinin ne kadar süre devam edeceğini merak ediyorlar. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır

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