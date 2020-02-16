Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan resmen yayınlandı. Bu ay içinde pazarlık masası kurularak 2020 yılı içinde emeklilere 3 farklı ek ödemenin yolu açılacak. SGK duyurusu ile ilgili detaylar haberimizde... 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Çıkartılan kanunla 2017 yılının Mayıs ayında bu yana emekli vatandaşlara sunulan emekli promosyon ücreti ödemelerinde 3 yıllık sözleşme süresinin sonuna geliniyor. Bu ayın sonundan itibaren emekli vatandaşlara ikinci promosyonları ödenmeye başlayacak.

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