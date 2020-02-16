Emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni paket yolda. Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak olan yasa teklifine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Bu bağlamda ekonomiye mini paket geliyor. Önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi planlanan yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Teklif taslağında birçok kesimi yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Taslakta son dakikada bir değişiklik yapılmazsa, esnaflardan her ay düzenli kesinti yapılmasını içeren esnaf ahilik fonu uygulaması 2 yıl ötelenecek. İşverene 75 TL'lik asgari ücret desteğine yasal zemin kazandırılacak. Dernek üyeliklerine bildirim zorunluluğu gelecek. KOBİ'lere kredi imkanlarının artırılması için de düzenleme yapılacak.

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