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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 13:56
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    • 16.02.2020 14:10

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclise yeni yasa teklifi... emekli, li, esnaflar için yeni paket!

    Emekli, li, esnaflar için yani milyonlar için mini ekonomi paketi yolda. Bu bağlamda önümüzdeki hafta Meclise sunulması beklenen yeni yasa teklifi oldukça merak ediliyor. Yasa kabul edilirse asgari ücretliler için günlük 2.5 TL, aylık 75 TL işverene destek verilecek. Tehlikeli işlerde çalışanlar için ise mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin 'ndan karşılanması düzenlemesinin süresi uzatılacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, sistemine le katılabilecek. Ayrıca 2020 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteği de yasa hükmü haline geliyor.

    Ekonomiye yeni paket! Emekli, asgari ücretli, esnaflar...

    Emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni paket yolda. Önümüzdeki günlerde meclise sunulacak olan yasa teklifine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Bu bağlamda ekonomiye mini paket geliyor. Önümüzdeki günlerde meclise sevk edilmesi planlanan yasa teklifiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Teklif taslağında birçok kesimi yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor. Taslakta son dakikada bir değişiklik yapılmazsa, esnaflardan her ay düzenli kesinti yapılmasını içeren esnaf ahilik fonu uygulaması 2 yıl ötelenecek. İşverene 75 TL'lik asgari ücret desteğine yasal zemin kazandırılacak. Dernek üyeliklerine bildirim zorunluluğu gelecek. KOBİ'lere kredi imkanlarının artırılması için de düzenleme yapılacak.

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    Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor! Meclise yeni yasa teklifi... emekli, asgari ücretli, esnaflar için yeni paket!
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