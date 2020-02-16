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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 11:40
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    • 16.02.2020 11:53

    Milyonlarca çalışana büyük müjde! 3.5 yıl ! Peki ama nasıl?

    Çalışanlar için en önemli hayal emekli olabilmektir. Bir gün erken emekli olmak bile önem arz ediyor. Bu bağlamda haberimizde 3,5 yıl erken emekli olabilmenin detaylarını verdik. Herhangi bir işte çalışmayan için emekli aylığı bağlatmak için 2008 yılından sonra isteğe bağlı lar Bağ-kur kapsamında değerlendirme kararı almıştı. Bağ-kur'lu olanlar için statüsünde çalışmaları halin erken emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar daha az primle 3.5 yıl erken emekli olabiliyor. Peki binlerce kişi 3.5 yıl erken nasıl emekli olacak. 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler? 3.5 Yıl şartı nedir ve nasıl olur? Detaylar takvim.com.tr'de

    3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz! Peki ama nasıl?

    Sosyal güvenlik sistemi kapsamında değişiklik yapıldığını ilk olarak sizlere duyurmuştuk. 2008 öncesinde SSK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı emekli olunabiliyordu. Bu bağlamda binlerce kişiye 3.5 yıl erken emekli olabilme müjdesi geldi. Emekli olmak 3.5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi. Peki binlerce kişi 3.5 yıl erken nasıl emekli olacak. 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler? 3.5 Yıl erken emeklilik şartı nedir ve nasıl olur? Normal şartlarda ne zaman emekli olurum? Detaylar takvim.com.tr'de

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    Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışana büyük müjde! 3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz! Peki ama nasıl?
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