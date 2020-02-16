Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük amacı erken emekli olabilmektir. Bilindiği gibi EYT yasası gündeme gelmişti fakat henüz net bir şey çıkmadı. Emeklilik için prim ödeme gün sayısı yetmeyen kişilerin neler yapabileceği ve emeklilik için prim günü az olan kişilerin yararlanabileceği yaştan emeklilik üzerinde duracağız. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim gün sayısı şartının birlikte sağlanması gerekiyor. Ancak özellikle kadın sigortalılar da sigortalılık süresi ve yaş şartı sağlanmakla beraber, prim günü yetersiz olmaktadır.

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