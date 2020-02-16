Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.02.2020 16:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2020 16:28

    başvuru ilanları... Hangi kamu kurumları 'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak?

    Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde ve 2020 Şubat ayı KPSS'li ve KPSS'siz personel memur alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. (DPB) kendi resmi sayfasında 22 kamu kurumunun memur-işçi statülerinde ve askeri personel statülerinden toplam 2 bin 322 personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımı için bazı kamu kurumları KPSS şartı istemezken bazı kamu kurumları KPSS 50, 60 ve 70 taban puan şartı sundu. Peki hangi kamu kurumları Şubat 2020'de KPSS'li ve KPSS'siz olarak personel alımı yapacak?

    Hangi kamu kurumları KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak?

    ŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, kamu kurum ve kuruluşları farklı tarihler arasında personel alımı yapacak. Personel alımı için bazı ilanlarda adaylardan KPSS 60 ve 70 taban puanı şartı istenirken, bazı kamu iş ilanlarında, adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresine girmeniz yeterlidir. Memur alımları en az lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden, nitelikli işçi alımları ise en az ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden olacaktır. Her kurum kendi bünyesinde istihdam edecek personel adaylarını yazılı veya sözlü veyahut her iki sınava tabi tutacaktır. Hangi kamu kurumlarının personel alımı yapacağına dair yayınlanan ilanlar aşağıda verilmiştir.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi İŞKUR DPB başvuru ilanları... Hangi kamu kurumları KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri