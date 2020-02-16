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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 09:04
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    • 16.02.2020 09:05

    Gram ve fiyatları rekor kırdı! 2020 yılı dolar ve yayınlandı

    Gram, fiyatları ve 2020 yılı dolar, tahminleri yatırımcılar için oldukça önemli. Bu bağlamda çeyrek ve gram altında rekor: Yıl sonu dolar tahmini açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Şubat 2020 beklenti anketine yer verildi. Beklenti anketinde 2020 yıl sonu dolar tahminine yer verildi. Merkez Bankası tarafından Ocak ayında yayımlanan beklenti anketinde yılsonu dolar tahmini 6,41 'di. ise 10,01 'di. Gram altın 307.42 TL seviyesine yükselirken çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesine geldi. Alış fiyatı 497, satış fiyatı 502 TL.

    Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekor kırdı! 2020 yılı dolar ve enflasyon...

    Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekor kırdı! 2020 yılı dolar ve enflasyon tahmini açıklandı. Merkez Bankası 'nın yılsonu dolar ve enflasyon tahminini yayımladığı dakikalarda gram ve çeyrek altın rekor kırdı. 2020 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,8 olasılıkla yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 41,3 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 18,6 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 10,1 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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