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    • Ekonomi
    • 16.02.2020 10:01
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    • 16.02.2020 10:01

    ve yatırımı yapanlar dikkat! Bu hafta...

    ve fiyatları yatırımcılar tarafından her zaman yakından takip ediliyor. Bu bağlamda altın ve dolar fiyatlarında yaşanabilecek artışlar ve düşüşler önem arz ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ile arasında yaşanan gerilim dolar ve altının yükselişine sebep olmuştu. Şimdilerde ise Korona virüsü piyasaları endişelendiriyor. Ekonomik veya siyasi krizlerin güvenli limanı haline gelen altın fiyatlarında özellikle yukarı yönlü ani sıçrayışların olabileceğini belirten uzmanlar, yatırımcıların anlık siyasi gelişmeleri yakından takip etmelerinin faydalarına olacağını belirtiyorlar.

    Dolar ve altın yatırımı yapanlar dikkat! Bu hafta...

    Dolar ve altın için yatırım yapanlar dikkat! Yeni dünya düzeni kuruluyor. Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Her ülke kendi çıkarına uygun pozisyon almaya başladı. Ekonomi uzmanları gerilen ortam dolayısıyla bu hafta finans piyasalarında aşırı oynak hareketlerin görülebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Uzman yorumları öncesinde dünyayı endişelendiren gelişmeler şu şekilde: Geçtiğimiz haftalarda İran ile ABD arasında yaşanan gerilim dolar ve altının yükselişine sebep olmuştu. Ekonomi uzmanları yeni haftada sivri söylemlerin gelebileceği hatta bu söylemlerin fiiliyata dönüşebileceği olasılığı ile altın ve dolar fiyatlarında aşırı oynaklığın görülebileceği belirtildi.

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