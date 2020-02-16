Dolar ve altın için yatırım yapanlar dikkat! Yeni dünya düzeni kuruluyor. Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Her ülke kendi çıkarına uygun pozisyon almaya başladı. Ekonomi uzmanları gerilen ortam dolayısıyla bu hafta finans piyasalarında aşırı oynak hareketlerin görülebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Uzman yorumları öncesinde dünyayı endişelendiren gelişmeler şu şekilde: Geçtiğimiz haftalarda İran ile ABD arasında yaşanan gerilim dolar ve altının yükselişine sebep olmuştu. Ekonomi uzmanları yeni haftada sivri söylemlerin gelebileceği hatta bu söylemlerin fiiliyata dönüşebileceği olasılığı ile altın ve dolar fiyatlarında aşırı oynaklığın görülebileceği belirtildi.

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