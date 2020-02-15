Konutta en iyi Ocak satışı

Türkiye genelinde Ocak'ta 113 bin 615 konut satışı gerçekleştirildi. Satışlar 2019'un Aralık ayına göre yüzde 43.8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 55.8 arttı. Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 546.1 artarak 42 bin 237'ye yükseldi. İlk defa satılan konut sayısı Ocak'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.1 artarak 36 bin 40'a çıktı. İkinci el konut satışları ise Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85.2 artış göstererek 77 bin 575 olarak gerçekleşti. Ocak'ta yabancılara geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.3 artışla 3 bin 907 konut satıldı. Türkiye genelindeki 113 bin 615 adetlik ve yabancılara 3 bin 907 adetlik konut satışı, tarihin en iyi Ocak rakamı oldu.
TAŞINMA ARTTI
Bu arada geçen yıl Ağustos'ta başlayan faiz indirimi hamlesi, vatandaşı yeni eve yönlendirdi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre, 2019'da İstanbul Avrupa yakasında 753 bin 323 taşınma oldu.
TAŞINMA ARTTI
Bu arada geçen yıl Ağustos'ta başlayan faiz indirimi hamlesi, vatandaşı yeni eve yönlendirdi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 'Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre, 2019'da İstanbul Avrupa yakasında 753 bin 323 taşınma oldu.
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