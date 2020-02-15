A101'de 15 Şubat indirimleri başladı. Gıda, temizlik ve bakım ürünlerinin yer alıdğı sürpriz listeye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. A101 marketlerin bu haftaki indirimlerinde, 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Danone Çikolatalı Süt 12x180 ml 19,95 TL yerine sadece 11,95 TL olacak. Şarküteri ürünlerinin ağırlık verildiği kataloğun fiyat listesini derledik. Peki, A101'de sürpriz ürünler neler? A101'de bu hafta neler olacak? İşte 15 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15 ŞUBAT 2020)

15 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerden bazıları şu şekilde:

Çaykur Rize Turist Çayı 1000g 31,50 TL

Torku Günlük Süt 1 Litre 4,95 TL

Çokça Közlenmiş Biber 680g 5,45 TL

Çokça Acı / Tatlı Biber Salçası 650g 7,45 TL

Ahir Yarım Yağlı Beyaz Peynir 900g 19,95 TL

Ülker Petibör Bisküvi 450g 4,50 TL

Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500g 9,95 TL

Doğuş / Torku / Nar / Aras Toz Şeker 1000g 5,45 TL

Nimet Mini Kurabiye Çeşitleri 250g 4,95 TL

Silk&Blue Erkek Atlet 5,75 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3,7 Litre 17,95 TL

Bingo Konsantre Toz Deterjan 6 Kg 28,95 TL

Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 37,90 TL

Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 3080ml 25,50 TL

Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440ml 16,95 TL

Cif Sprey Banyo / Mutfak Temizleyici 1 Litre 9,95 TL

Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 12,95 TL

Mistral Ürünlerinde İndirimler:

Mistral Kağıt Havlu 6'lı 7,95 TL

Mistral Peçete 100'lü 2,45 TL

Pantene Ürünlerinde Fırsatlar:

Pantene Şampuan Çeşitleri 500ml 13,90 TL

Pantene Saç Bakım Kremi Çeşitleri 360ml 9,45 TL

Colgate Herbal Diş Macunu 100ml 6,95 TL

Arko Soft Touch Krem 150ml 5,95 TL

Soffio Sensitive Islak Havlu 3×60 Adet 8,60 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyatı ile:

Danone Çikolatalı Süt 12x180ml 11,95 TL