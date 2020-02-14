Ev satın almak için bankalardan konut kredisi kullanacaklara müjdeli haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlattı. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ile ilgili faiz indirim gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. 3 – 240 ay vadeli en uygun konut kredisi ürününü sunan Ziraat Bankası, TOKİ Sosyal Konut Projesi için konut kredisi kullanacak dar gelirlilere 0.49 faizli konut kredisi başvurusunu hayata geçirdi. 14 Şubat 2020 itibari ile uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

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