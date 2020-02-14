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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 11:57
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    • 14.02.2020 12:01

    'ndan 0,49 ve 0,79 kredi oranları müjdesi!

    2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi güncel oranları oldukça fazla merak edilen lar arasında gelmektedir. Bu bağlamda Ziraat Bankası konut, taşıt ve bireysel nı haberimizde paylaştık. Konut kredisi yüzde 0,94, bireysel kredi yüzde 1,05 ve taşıt kredisi 0.96 şeklinde uygulanıyor. Tabi bunun istisnaları var. Anlaşmalı konutlar için 0,79, anlaşmalı otomobil markaları için ise 0,49 oluyor. Ziraat Bankası'nın en uygun kredi faiz oranları kampanyalı kredi ürünlerinde olsa da klasik konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve oldukça cazip durumda.

    Ziraat Bankası'ndan 0,49 ve 0,79 kredi faiz oranları müjdesi!

    Ev satın almak için bankalardan konut kredisi kullanacaklara müjdeli haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası yüzde 0.49 faiz oranlı konut kredisi kampanyası başlattı. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası ile ilgili faiz indirim gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. 3 – 240 ay vadeli en uygun konut kredisi ürününü sunan Ziraat Bankası, TOKİ Sosyal Konut Projesi için konut kredisi kullanacak dar gelirlilere 0.49 faizli konut kredisi başvurusunu hayata geçirdi. 14 Şubat 2020 itibari ile uygun faiz oranı ile ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi çekmek isteyenler Ziraat Bankası'nın yeni kredi paketlerini bekliyor...

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    Haberler Ekonomi Ziraat Bankası'ndan 0,49 ve 0,79 kredi faiz oranları müjdesi!
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