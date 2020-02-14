Sanayi üretiminde 21 ayın rekoru

saldırısının etkilerini, dengelenme sürecinde alınan önlemlerle atlatıp. Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artarak,kırdı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2019'da 2018'in aynı ayına göre yüzde 8.6 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyaslaarttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi bu dönemdeartış gösterdi. Sanayi Bakanı, Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8.6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bunu kalıcı hale getirmeye odaklandık" dedi. Bakan Varank, yerli otomobilin bayisini almak isteyen 10 ülkenin kendisiyle bizzat iletişime geçtiğini belirtti.