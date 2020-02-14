Sanayi üretiminde 21 ayın rekoru

Kur saldırısının etkilerini, dengelenme sürecinde alınan önlemlerle atlatıp büyüme patikasına geri dönen ekonomide canlılık hız kazandı. Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artarak, 21 ayın rekorunu kırdı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2019'da 2018'in aynı ayına göre yüzde 8.6 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 1.9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi bu dönemde yüzde 9.5 artış gösterdi. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8.6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bunu kalıcı hale getirmeye odaklandık" dedi. Bakan Varank, yerli otomobilin bayisini almak isteyen 10 ülkenin kendisiyle bizzat iletişime geçtiğini belirtti.
- Ekonomi
- 14.02.2020 Gazete
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