Kredisini erken kapatıyor

Turkcell, 2015'te 5 yabancı bankadan aldığı toplam 1 milyar ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisini 23 Mart'ta, vadesinde 6 ay önce kapatacağını açıkladı. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Sağlam bilanço yapımız ve güçlü likidite pozisyonumuz sayesinde 330 milyon dolar bakiyesi kalan kredimizi yaklaşık 6 ay önce kapatıyoruz. Bu işlem sayesinde maliyet optimizasyonu yaparken, aynı zamanda yıl içinde anlaşmaları tamamlanmak üzere olan uzun vadeli kredi kullanımlarıyla da borç vademizi uzatacağız" dedi.
- Ekonomi
- 14.02.2020 Gazete
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