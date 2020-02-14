Kredisini erken kapatıyor

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2015'te 5 yabancı bankadan aldığı toplamtutarındaki sendikasyon kredisini 23 Mart'ta,açıkladı. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, "Sağlam bilanço yapımız ve güçlü likidite pozisyonumuz sayesinde 330 milyon dolar bakiyesi kalan kredimizi yaklaşık 6 ay önce kapatıyoruz. Bu işlem sayesinde maliyet optimizasyonu yaparken, aynı zamanda yıl içinde anlaşmaları tamamlanmak üzere olan uzun vadeli kredi kullanımlarıyla da borç vademizi uzatacağız" dedi.