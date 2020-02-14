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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 Gazete

    İşyerinde mobbinge maruz kalıyorum. yasal hakkımı nasıl ararım?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Mobbinge manevi tazminat
    İşyerinde ciddi şekilde mobbing ile karşı karşıyayım. Neler yapabilirim?
    Yargıtay kararlarında mobbing, 'aynı ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye değersizleştirmeye, aşağılamaya veya pasifize etmeye yönelik davranışlar' şeklinde tanımlanıyor. İşverenler çalışanlarının beden ve ruh bütünlüğünü korumakla mükelleftir. Bu nedenle öncelikle durum işverene iletilmeli, işveren de gerekli önlemleri almalıdır. Elbette kimi zaman mobbingi uygulayan işverenin bizzat kendisi de olabilir. Mobbing nedeniyle istifa eden çalışanın kıdem tazminatından mahrum bırakılması da hakkaniyete aykırıdır. Bu sebeple mobbinge uğrayan çalışan mobbingi gerekçe göstererek istifa edebilir. Ve tazminatını alabilir.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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