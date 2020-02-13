4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri zam haberlerine odaklanmış durumda. Ek ödeme, enflasyon farkı zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı oldukça fazla şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik. 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor. Ayrıca kurumlarında kadrolu personel olarak görev yapan taşeron işçiler 2020 yılında ilk defa mali ve sosyal hakları için görüşme gerçekleştirecekler. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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