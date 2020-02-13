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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 10:33
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    • 13.02.2020 10:36

    Şubat ortası ler düştü! En uygun kredi hangi da?

    Şubat ayında konut kredisi oranlarında büyük düşüşler yaşanıyor. Finansabnk, DenizBank, İCBC ve Konut Kredisi faiz oranlarını düşürdüğünü duyurdu. Peki en uygun konut kredisi hangi da? Şubat ortası konut kredisi çekeceklere ve ev almak isteyenlere büyük müjdeli haberler ardı ardına geldi. Halkbank 1. lar için aylık 0.79 faiz oranıyla birlikte kredi kullandıracak. Piyasadaki en düşük konut kredisi olan Halkbank hesaplı evim ile binlerce kişiyi ev sahibi yapacak. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

    Şubat ortası faizler düştü! En uygun kredi hangi bankada?

    Uygun kredili faizi veren bankalar 13 Şubat tarihinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bankaların faiz indirim açıklamaları vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ederken 0.95, 0.79 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyuruldu. Şubat ayının ortasında en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor. Peki, kredi faiz oranlarında düşüş sürecek mi? En uygun kredi hangi bankada? İşte 13 Şubat güncel kredi faiz oranları... Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır.

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