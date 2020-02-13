Uygun kredili faizi veren bankalar 13 Şubat tarihinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bankaların faiz indirim açıklamaları vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ederken 0.95, 0.79 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyuruldu. Şubat ayının ortasında en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor. Peki, kredi faiz oranlarında düşüş sürecek mi? En uygun kredi hangi bankada? İşte 13 Şubat güncel kredi faiz oranları... Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır.

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