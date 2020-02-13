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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 17:06
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    • 13.02.2020 17:06

    Milyonlar bekliyordu! Devletten teşvik alma şartları nedir? 2020 yılı , mazot, gübre kaç TL?

    2020 yılı , mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar? 2020 çiftçi destekleri belli oldu. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan çiftçilere mazot yardımı artıyor. Bu yıl ilk defa gübre parası da ödenecek. Devlet, bu yıl çobanlara 5 bin lira teşvik verecek ve et üreticisine hayvan başı 25 ila 600 lira destek sağlayacak. 2.000 lirayı bulan direkt nakdi yardımlar olduğu gibi prim indirimi şeklinde dolaylı olarak sunulan destekler. Bu kapsamda sağlanan kolaylıkları ve merak edilenleri derledik... Fındık desteği dekara 170 lira olacak. Bu yıl ilk kez dane zeytine prim verilecek. Havza bazlı üretimde tane zeytine kilo başına 15 kuruş ödenecek.

    2020 yılı devlet destekleri belli oldu! İşte kalem kalem devlet yardımları...

    Devletten teşvik nasıl alınır? Sorusu arama motorlarında yoğun şekilde aratılmaya devam ediyor. Bu bağlamda mazot desteği arttı. Organik gübre desteği ise ilk defa verilecek. İşsizliği azaltmak için devletin birçok alanda teşviği var. Çoğu çalışan hatta patronlar dahi bu desteklerin farkında değil. Organik gübre kullanan çiftçilere dekar başına 10 lira destek sağlanacak. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ile 70 lira arasında destek verilecek. Toprak analiz desteği kapsamında analiz başına 40 lira destek ödenecek. Peki mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar olacak? Detaylar takvim.com.tr adresinde sizlerle

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    Haberler Ekonomi Milyonlar bekliyordu! Devletten teşvik alma şartları nedir? 2020 yılı devlet destekleri hibe, mazot, gübre fındık teşvik ücreti kaç TL?
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