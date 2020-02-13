2020 yılı devlet destekleri hibe, mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar? 2020 çiftçi destekleri belli oldu. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan çiftçilere mazot yardımı artıyor. Bu yıl ilk defa gübre parası da ödenecek. Devlet, bu yıl çobanlara 5 bin lira teşvik verecek ve et üreticisine hayvan başı 25 ila 600 lira destek sağlayacak. 2.000 lirayı bulan direkt nakdi yardımlar olduğu gibi sigorta prim indirimi şeklinde dolaylı olarak sunulan destekler. Bu kapsamda sağlanan kolaylıkları ve merak edilenleri derledik... Fındık desteği dekara 170 lira olacak. Bu yıl ilk kez dane zeytine prim verilecek. Havza bazlı üretimde tane zeytine kilo başına 15 kuruş ödenecek. Peki mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar olacak? Detaylar takvim.com.tr adresinde sizlerle

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