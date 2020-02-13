Sicil affı vatandaşlar tarafından bekleniyor. Çeşitli sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartını borcunu ödeyemeyenler, yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu yaptıklarında kara listeye takılıyorlar. Kredi sicil affı ise kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listeden kaldırılması demektir. Kredi sicilinin bozulması anlamına gelen kara listeden çıkabilmek için öncelikle borcunuzu ödemeniz sonra da beş yıl beklemeniz gerekiyor. Kara liste ve kredi sicili demişken bazı teknik analizlere burada ihtiyaç var. Hesaplanan verilere göre Türkiye'de yaklaşık olarak 65 milyon kişide kredi kartı bulunuyor. Peki kara listede olanlara 2020'de sicil affı geldi mi?

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