EYT son dakika gelişmeleri Google'da çok sık araştırılan bir konu. Bunun yanında EYT siyaset sahnesinde de son dönemin en çok konuşulan gündemleri arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere pek çok siyasi isim ve hükümet yetkilisi dönem dönem EYT ile ilgili sorulan sorulara yanıt veriyor. Peki EYT nedir? 3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir? SGK emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

E-devlet platformunda (turkiye.gov.tr) 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünüzdeki bilgilere göre "normal şartlarda ne zaman emekli olurum?" aracı iş gününüzü ve emekli olabileceğiniz yılı gösterir.

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