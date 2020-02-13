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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 09:47
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    • 13.02.2020 09:48

    lardan kredi sicili nasıl, hangi şartlarla temizlenir ve silinir?

    Sicil affı vatandaşlar tarafından bekleniyor. Çeşitli sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartını borcunu ödeyemeyenler, yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu yaptıklarında kara listeye takılıyorlar. Kredi sicil affı ise kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listeden kaldırılması demektir. Kredi sicilinin bozulması anlamına gelen kara listeden çıkabilmek için öncelikle borcunuzu ödemeniz sonra da beş yıl beklemeniz gerekiyor. Kara liste ve kredi sicili demişken bazı teknik analizlere burada ihtiyaç var. Hesaplanan verilere göre 'de yaklaşık olarak 65 milyon kişide kredi kartı bulunuyor. Peki kara listede olanlara 2020'de sicil affı geldi mi?

    Bankalardan kredi sicili nasıl, hangi şartlarla temizlenir ve silinir?

    Bankalardan kredi alan ve borçlarını çeşitli nedenlerle ödeyemeyen birçok vatandaş kara listede ve sicil affı bekliyor. Peki 2020 yılında sicil affı gelecek mi? Sicil affı gelirse şartlar ne olacak ve kimleri kapsayacak? Borcunu ödeyemeyenler kara listelerden ne zaman temizlenir ve silinir? Herhangi bir sebeple bankadan kredi çektiyseniz, kredi kartı kullandıysanız, karşılıksız çek veya senet gibi işleminiz varsa kara listeye girmişsiniz demektir. Kara listeye girmeniz aslında bankaların kendini koruduğu anlamına gelir. Kredi sicilinin bozulması anlamına gelen kara listeden çıkabilmek için öncelikle borcunuzu ödemeniz sonra da beş yıl beklemeniz gerekiyor. Ülkemizde geçmiş yıllarda çok sayıda sicil affı çıkarıldı.

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