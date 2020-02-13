Bankalardan kredi alan ve borçlarını çeşitli nedenlerle ödeyemeyen birçok vatandaş kara listede ve sicil affı bekliyor. Peki 2020 yılında sicil affı gelecek mi? Sicil affı gelirse şartlar ne olacak ve kimleri kapsayacak? Borcunu ödeyemeyenler kara listelerden ne zaman temizlenir ve silinir? Herhangi bir sebeple bankadan kredi çektiyseniz, kredi kartı kullandıysanız, karşılıksız çek veya senet gibi işleminiz varsa kara listeye girmişsiniz demektir. Kara listeye girmeniz aslında bankaların kendini koruduğu anlamına gelir. Kredi sicilinin bozulması anlamına gelen kara listeden çıkabilmek için öncelikle borcunuzu ödemeniz sonra da beş yıl beklemeniz gerekiyor. Ülkemizde geçmiş yıllarda çok sayıda sicil affı çıkarıldı.

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