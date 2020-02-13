Çalışan milyonlarca kişi emeklilik ile ilgili hayal kuruyor. Ancak SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu ya da emekli sandığına tabi olarak çalışanlar; emeklilik, sigorta, askerlik, doğum borçlanması gibi birçok konuda bilgi sahibi olmaya çalışıyorlar. Ne kadar maaş alabileceklerini, ne zaman emekli olacaklarını, iş yeri açtığında ödemesi gereken primleri merak ediyorlar. İşte o sorular ve cevapları... TC kimlik numarası ile internet üzerinden kolayca yapılabilen SSK gün sorgulama işlemi ile ayrıca sigorta durumunuz hakkında birçok bilgiye de ulaşabiliyorsunuz.

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