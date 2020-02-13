8.844 sağlıkçı alınıyor

, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ilesözleşmeli sağlık personeli alacaklarını bildirdi. Adayların tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasından yapılacağını belirten Koca, "3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog gibi ünvanlarda alım yapılacak" dedi.