8.844 sağlıkçı alınıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını bildirdi. Adayların tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasından yapılacağını belirten Koca, "3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog gibi ünvanlarda alım yapılacak" dedi.
- Ekonomi
- 13.02.2020 Gazete
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