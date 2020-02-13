65 yaş aylığı 1 Ocak itibarıyla 672 TL'ye çıkı. Aralık 2019'da 637 TL'ydi. Üç ayda bir yapılan ödeme artık her ay yapılıyor. Devlet, 65 yaşını doldurduktan sonra herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlara destek sağlıyor. Başvuru kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) yapılıyor. Kaç günde sonuçlanır? 1 ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığı için uzun zaman beklemek gibi bir durum söz konusu değil. Emekli olana var mı? Hayır emekliler yararlanamaz.

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