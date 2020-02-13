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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 14:14
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    • 13.02.2020 14:16

    na ne gelecek mi? ...

    4/D'li taşeron işçiler hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Binlerce 4/D'li taşeron işçi maaş haricinde ne gelecek mi? Sorusunu internette araştırmaya başladı bile. Çalışma Bakanlığı ile işçiler arasında yapılacak görüşmeler öncesinde rakamlar konuşulmaya devam ediyor. Bu bağlamda hedefi de dikkate alındığında yüzde 15 gibi rakam belirtiliyor. 4/D'li taşeron işçilerin maaş haricinde ek ikramiye ödemelerine ilişkin detayları yakından takip ediyoruz. Ayrıca 2020 yılı tediye ödeme miktarı ve zamanı belli oldu

    4/D'li taşeron işçilere ek ikramiye ödemelerine zam gelecek mi?

    4/D'li taşeron işçilerin maaş haricinde ek ikramiye ödemelerine zam gelecek mi? 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda zam alabilmek. 4/D'li taşeron işçilerin maaş haricinde ek ikramiye ödemelerine ilişkin detaylar takvim.com.tr'de. Taşeron işçiler maaşlarının dışında ayrıca bazı ek ödemeler alıyorlar. Dini bayramlarda ödenen ikramiyeler, Eylül ayında yapılan eğitim yardımı ödemesi gibi ödemelerin çok düşük rakamlarda olduğunu ifade eden taşeron işçiler bu konuda zam beklediklerini dile getiriyorlar.

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    Haberler Ekonomi 4/D'li taşeron işçilerin maaşına ek ikramiye ödemelerine zam gelecek mi? 2020 yılı tediye ödeme tarihleri...
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