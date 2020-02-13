4/D'li taşeron işçilerin maaş haricinde ek ikramiye ödemelerine zam gelecek mi? 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda zam alabilmek. 4/D'li taşeron işçilerin maaş haricinde ek ikramiye ödemelerine ilişkin detaylar takvim.com.tr'de. Taşeron işçiler maaşlarının dışında ayrıca bazı ek ödemeler alıyorlar. Dini bayramlarda ödenen ikramiyeler, Eylül ayında yapılan eğitim yardımı ödemesi gibi ödemelerin çok düşük rakamlarda olduğunu ifade eden taşeron işçiler bu konuda zam beklediklerini dile getiriyorlar.