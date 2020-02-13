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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 13:51
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    • 13.02.2020 14:14

    Taşeron işçi ve farkı mı var mı? ve ...

    ve haberlerine odaklanmış durumda. , farkı zammı, ve oldukça fazla şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda haberimizde bu konulara değindik. 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor. Ayrıca kurumlarında kadrolu personel olarak görev yapan taşeron işçiler 2020 yılında ilk defa mali ve sosyal hakları için görüşme gerçekleştirecekler.

    Taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı...

    4/D'li kadroya geçen taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı var mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam miktarının ele alınacağı 2020 yılı görüşmelerinde farklı konularında görüşülmesi bekleniyor. Peki Çalışma Bakanlığı bu konulara dair nasıl adımlar atacak? Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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    Haberler Ekonomi Taşeron işçi ve kamu işçileri ek ödeme enflasyon farkı zammı var mı? Yüzdelik dilim ve tayin hakkı...
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