Hayallerindeki eve ya da arabaya sahip olmak isteyenler veya acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bankaların kapısını aşındırmaya devam ediyor. Bankalar kredi faiz indirimleri ile müşterilerin dikkatini çekiyor. Bankaların kredi faiz oranlarının düşmesi ile kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı oluştu. Güncel olarak bankalardan 200.000, 300.000, 400.000 ve 500.000 TL tutarda konut kredisi kullanıldığında aylık taksitleri ne kadar oluyor? Kredi faizlerinde yaşanan düşüş ve ekonomik güvende yaşanan artış son dönemde beklemeye geçen konut talebini açığa çıkararak son aylarda talep patlaması oluşturdu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ