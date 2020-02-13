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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 10:50
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    • 13.02.2020 10:53

    200.000, 300.000, 400.000 ve 500.000 TL sinin taksitleri ne oldu?

    si indirimleri sonrasında vatandaşlar konut kredisi alma yarışına girdi. Özellikle kamu larının başlattığı süreç sonrasında özel bankalar da kredi faizlerine destek verdi. Bu bağlamda kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Ziraat Katılım Bankası'nın yaptığı indirim duyurusunda banka, sıfır konut için kullanılan konut finansmanda kar payı oranını yüzde 0.79'a çekmişti. Peki 200.000, 300.000, 400.000 ve 500.000 TL konut kredisinin taksitleri ne oldu? Detaylar takvim.com.tr'de

    200.000 TL konut kredisinin taksitleri ne oldu?

    Hayallerindeki eve ya da arabaya sahip olmak isteyenler veya acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bankaların kapısını aşındırmaya devam ediyor. Bankalar kredi faiz indirimleri ile müşterilerin dikkatini çekiyor. Bankaların kredi faiz oranlarının düşmesi ile kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı oluştu. Güncel olarak bankalardan 200.000, 300.000, 400.000 ve 500.000 TL tutarda konut kredisi kullanıldığında aylık taksitleri ne kadar oluyor? Kredi faizlerinde yaşanan düşüş ve ekonomik güvende yaşanan artış son dönemde beklemeye geçen konut talebini açığa çıkararak son aylarda talep patlaması oluşturdu.

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    Haberler Ekonomi 200.000, 300.000, 400.000 ve 500.000 TL konut kredisinin taksitleri ne oldu?
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