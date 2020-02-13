200 şubeye koşuyor

Dönersan Döner Gıda A.Ş.'nin markası Paşa Döner, 2020'de cirosunu katlamayı hedefliyor. 3 bin metrekare kapalı alanda günlük 15 ton, yıllık yaklaşık 4 bin 500 ton üretim yapan, 2'si konsept 160'ı franchise olmak üzere 162 şubesinde bin 500'ün üzerinde kişiyi istihdam eden Paşa Döner, bu yıl şube sayısını yüzde 25 artırarak 200'e çıkarmayı ve 100 milyon liranın üzerinde satış hacmini hedefliyor. Önümüzdeki dönemde ihracatın da gündemlerinde olduğunu söyleyen Paşa Döner İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan, şu bilgileri verdi: "3 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan tesise sahibiz. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında bin 500 metrekare - 40, -18 ve 0 lojistik depolama alanımızla Türkiye genelinde 160'ın üzerinde farklı noktaya ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Sadece tavuk budundan ürettiğimiz döner ile farklı olmayı başardık. Yerli lezzetimiz olan döneri tavuk budu kullanarak uluslararası alanda da müşterilerimizle buluşturma hedefindeyiz."
Paşa Döner İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan, hedefleri açıkladı.
Paşa Döner İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan, hedefleri açıkladı.
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