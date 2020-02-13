Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.02.2020 Gazete

    200 şubeye koşuyor

    Günde 15, yılda 4 bin 500 ton döneri 162 şubesinde tüketicilerle buluşturan , bu yıl 200 şubeye ulaşmayı, satış hacmini 100 milyon liranın üzerine taşımayı hedefliyor.

    200 şubeye koşuyor
    Dönersan Döner Gıda A.Ş.'nin markası Paşa Döner, 2020'de cirosunu katlamayı hedefliyor. 3 bin metrekare kapalı alanda günlük 15 ton, yıllık yaklaşık 4 bin 500 ton üretim yapan, 2'si konsept 160'ı franchise olmak üzere 162 şubesinde bin 500'ün üzerinde kişiyi istihdam eden , bu yıl şube sayısını yüzde 25 artırarak 200'e çıkarmayı ve 100 milyon liranın üzerinde satış hacmini hedefliyor. Önümüzdeki dönemde ihracatın da gündemlerinde olduğunu söyleyen Paşa Döner İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan, şu bilgileri verdi: "3 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan tesise sahibiz. 'un Avrupa ve Anadolu yakasında bin 500 metrekare - 40, -18 ve 0 lojistik depolama alanımızla genelinde 160'ın üzerinde farklı noktaya ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Sadece tavuk budundan ürettiğimiz döner ile farklı olmayı başardık. Yerli lezzetimiz olan döneri tavuk budu kullanarak uluslararası alanda da müşterilerimizle buluşturma hedefindeyiz."


    Paşa Döner İcra Kurulu Başkanı Adem Çalışkan, hedefleri açıkladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 200 şubeye koşuyor
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri