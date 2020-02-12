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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    Uçakta telefonunu kapatmayana 2.603 TL

    Uçakta elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak gibi durumlarda vatandaşa uygulanacak ceza tutarı 2 bin 124 liradan 2 bin 603 liraya yükseltildi.

    Uçakta telefonunu kapatmayana 2.603 TL
    Uçakta elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak gibi durumlarda vatandaşa uygulanacak ceza tutarı 2 bin 124 liradan 2 bin 603 liraya yükseltildi. İHA'ları sisteme kaydetmeyenlere ise 9 bin 13 lira, tespit edilen alanlar dışında uçuranlara da bin 803 liradan 18 bin 25 liraya kadar idari para cezası kesilecek.

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