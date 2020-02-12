Uçakta telefonunu kapatmayana 2.603 TL

elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak gibi durumlarda vatandaşa uygulanacak ceza tutarı 2 bin 124 liradanyükseltildi. İHA'ları sisteme kaydetmeyenlere ise 9 bin 13 lira, tespit edilen alanlar dışında uçuranlara da bin 803 liradankadar idari para cezası kesilecek.