Uçakta telefonunu kapatmayana 2.603 TL

Uçakta elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak gibi durumlarda vatandaşa uygulanacak ceza tutarı 2 bin 124 liradan 2 bin 603 liraya yükseltildi. İHA'ları sisteme kaydetmeyenlere ise 9 bin 13 lira, tespit edilen alanlar dışında uçuranlara da bin 803 liradan 18 bin 25 liraya kadar idari para cezası kesilecek.
- Ekonomi
- 12.02.2020 06:59
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- 12.02.2020 06:59
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