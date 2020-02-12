Dolar TL 6,0181 seviyesinden işlem görüyor! Gün içi 6,02 TL seviyesinin görüldüğü dolar kurunda son durum yükseliş trendi görünümünü koruyor. Jeopolitik risklerin önemini koruduğu bu hafta dolar ne olur, yükselir mi düşer mi? Jeopolitik risklerin de etkisi ile TL üzerindeki baskı artarken, halen Merkez Bankası'nın politika faizinin negatif yönde kalması, dolarda yükselme riskini artırıyor. Uzman dolar yorumları mevcut veriler gölgesinde dolar TL dirençlerini 6,02 – 6,06 – 6,12 TL olarak sıraladı. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir.

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