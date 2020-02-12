Çocuk ağır işte çalıştırılamaz

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 15 yaşındaki çocuğun taş ocağında kullandığı iş makinesiyle 22 metre yükseklikten düşerek yaralanmasında işyeri sahibine verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, işyeri sahibinin 15 yaşındaki genç işçinin yapı işlerinde çalıştırılmasının yasak olduğunu belirtti.
- Ekonomi
- 12.02.2020 06:59
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- 12.02.2020 06:59
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