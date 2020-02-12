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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    Çocuk ağır işte çalıştırılamaz

    Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 15 yaşındaki çocuğun taş ocağında kullandığı iş makinesiyle 22 metre yükseklikten düşerek yaralanmasında işyeri sahibine verilen cezayı az bularak kararı bozdu.

    Çocuk ağır işte çalıştırılamaz
    Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 15 yaşındaki çocuğun taş ocağında kullandığı iş makinesiyle 22 metre yükseklikten düşerek yaralanmasında işyeri sahibine verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, işyeri sahibinin 15 yaşındaki genç işçinin yapı işlerinde çalıştırılmasının yasak olduğunu belirtti.

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