BİM ve A101 dünya listesinde

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Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu'nu yayınladı. Rapora göre toplam gelir anlamında en büyük 250 perakende şirketi, 2018 mali yılında 4,74 trilyon dolar gelir elde etti. Türkiye'denbu yıl da dev markaların yer aldığı listede yer aldı. BİM, listede 157'nci sırada yer aldı. A101 ise 4.1 milyar dolar gelir elde ederek 241'inci sıraya yerleşti ve en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5'inci olarak geçen yılki konumunu korudu. Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri"BİM 2013-2018 arasında yüzde 22.2'lik büyüme elde etti. Geçen yıl listeye giren A101 en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5'inci oldu" dedi.