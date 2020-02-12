Asgari Ücretli çalışana maaşları iyileştirme komisyonu mecliste. Meclis Asgari Ücretli çalışana 3 ayda bir ikramiye için görüşmeler başladı. İlk olarak duyurduğumuz haber sonrası 3 ayda 1 ikramiye kesinleşti. Asgari ücretle çalışanlara vergi son dakika gelişmeleri sizler için hazırladık. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

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