Amerika'nın en büyük bankası altın fiyatları için çok yüksek hedef fiyat verdi! Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın fiyatları için inanılmaz hedef fiyat geldi. Amerika'nın en büyük bankalarından Bank Of America, altın analisti Michael Widmer altın fiyatlarının yükseleceğini ve önümüzdeki kısa bir süre içerisinde o seviyenin görüleceğini ifade etti. Peki altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzmanların altın yorumları. Altın fiyatları bugün yükseliş ile yatırımcılarını sevindiriyor. 24 ayar gram altın fiyatı 304,37 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 486,73 TL iken çeyrek altın satış fiyatı 497,64 TL olarak uygulanıyor. Tüm dünya genelinde 1 ons altın 31.10 Has Altın demektir. Gram altının Türk Lirasındaki karşılığını hesaplamak için ons altın kullanılır

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