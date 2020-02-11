İstihdam 120 bin arttı

TÜİK, Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2019'da 28 milyon 169 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, Ekim 2019'a göre 120 bin kişi artarak 28 milyon 358 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı, 0,2 puan artarak yüzde 45,9 oldu.
- Ekonomi
- 11.02.2020 07:00
- -
- Son Güncelleme:
-
- 11.02.2020 07:00
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.