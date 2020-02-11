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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    İstihdam 120 bin arttı

    TÜİK, Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2019'da 28 milyon 169 bin kişi olarak gerçekleşti

    İstihdam 120 bin arttı
    TÜİK, Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2019'da 28 milyon 169 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, Ekim 2019'a göre 120 bin kişi artarak 28 milyon 358 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı, 0,2 puan artarak yüzde 45,9 oldu.

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