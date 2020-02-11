İstihdam 120 bin arttı

Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2019'dakişi olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, Ekim 2019'a göre28 milyon 358 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı, 0,2 puan artarak yüzde 45,9 oldu.