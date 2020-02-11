Bu hafta Meclis gündemi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle EYT, af, 3600 ek gösterge, nafaka, taşeron işçi yasası için yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Öncelikle EYT bekleyenlere kötü haber geldiğini söylemeliyiz. Bakan Selçuk: EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söylemişti. Af yasası için ise Başkan Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Başkan Erdoğan, alternatif infaz yöntemlerinin uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek bu konuda daha kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı vermişti. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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