Evinizi (mülkünüzü) kaybedebilirsiniz! Tapunuz varsa E-Devlet üzerinden şimdi bakın

Son dönemlerde yaşanan dolandırıcılık sonrasında özellikle de yaşlı kişiler ve tapu üzerinde sıklıkla işlem yapmayan vatandaşlar hedef tahtasına oturtuldu. Konu hakkında şikayetlerin artması üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı açıklamada bulunarak vatandaşlara mağdur olmamak adına mutlaka e devlet üzerinden tapu sms kaydı oluşturmalarını tavsiye etti. Tapu işlemlerinde sorunları minimuma indirmek için devlet tarafından ülke üzerindeki tüm arsa ve arsa gibi taşınmazların sınırlarının belirlenmesi, değerlerinin ederine göre hesaplanması ve ilgili alanlarının hukuki açıdan düzene sokulması işlemidir.

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