Kadınlara belediyeler ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile destek verilmektedir. Ayrıca boşanan kadınların mağdur edilmemesi adına dul maaşı da gerekli şartların taşınması şartı ile bağlanabilmektedir. Eşi vefat eden kadına ve yetim kalan çocuklara hayat mücadelelerinde destek amacıyla T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaş bağlanmaktadır. 2020 yılı itibariyle dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Maaşlara ne kadar zam yapılacak? Dul ve yetim aylığı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

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