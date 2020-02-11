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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 14:06
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    • 11.02.2020 14:20

    Bu hafta ! , af, 3600 ek gösterge, ve ...

    Bu hafta vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle , af, 3600 ek gösterge, , için yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Öncelikle EYT bekleyenlere kötü haber geldiğini söylemeliyiz. : EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söylemişti. Af yasası için ise Başkan Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Başkan Erdoğan, alternatif infaz yöntemlerinin uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek bu konuda daha kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı vermişti. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

    Bu hafta Meclis gündemi! EYT, af, 3600 ek gösterge, nafaka...

    Bu hafta Meclis gündemi nedir? Milyonların gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. Mahkumlara Af, EYT, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi açıklaması dört gözle bekleniyor. İşte detaylar ve ek gösterge, af, nafaka, EYT, taşeron konusunda son haberler... Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir paketin yeni yargı reformu içerisinde yer alması bekleniyor. Bazı milletvekilleri kredi ve kredi kartı borçları yüzünden banka sicili bozulan kişilere yönelik sicil affı getirilmesini Meclise getirilmesini teklif etmesinin ardından yine EYT sorununun çözülmesi isteyen bazı vekiller yeni yargı paketi içerisine EYT'liler için düzenlemelerin de girmesi için çalışmaya başladığı bekleniyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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    HaberlerEkonomi HaberleriBu hafta Meclis gündemi! EYT, af, 3600 ek gösterge, nafaka ve taşeron işçi yasası...
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