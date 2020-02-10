Turizm yine rekora koşuyor

Turizmde bu yıl çift haneli büyüme bekleyen sektör temsilcileri, 2020'yi de rekorla kapatmayı hedefliyor. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, "Antalya ve İstanbul artı rakamlarla yıla başladı. Bu durum diğer bölgelere de yansırsa 2020 sonunda 57 milyonun üzerinde turiste ulaşırız" dedi.
- Ekonomi
- 10.02.2020 07:03
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- 10.02.2020 07:03
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