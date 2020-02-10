Turizm yine rekora koşuyor

bu yıl çift haneli büyüme bekleyen sektör temsilcileri, 2020'yi de rekorla kapatmayı hedefliyor. TÜROFED Başkanı, "Antalya ve İstanbul artı rakamlarla yıla başladı. Bu durum diğer bölgelere de yansırsa 2020 sonundaüzerinde turiste ulaşırız" dedi.