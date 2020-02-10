Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yayımladığı bir genelgeyle bu yıl yapılacak karşılıksız ödemeleri, destekleri ve prim tutarlarını açıkladı. İşsizlere 2335 TL maaş GSS, iş görmezlik, cenaze ve çocuk parası en fazla araştırılanlar arasına girdi. Sigortası olmayanlar ise GSS 'ye tabi oluyor. Otomatik olarak GSS 'ye dahil edilen bu vatandaşlar ayda 88.29 TL prim ödemesi yaparak sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eski adıyla SSK, Türk vatandaşlarının yaralandığı sosyal güvenlik sistemlerinin uygulandığı kamu kurumudur. Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, kolay erişilebilir ve malî açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi amaçlamaktadır.

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