Maketten satış mercek altında

Meclis, 'maketten konut satışı' ya da 'topraktan satış' olarak bilinen konut satışında yaşanan mağduriyetleri ve dolandırıcılık olaylarını mercek altına aldı. Meclis Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan 'Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu', yaptığı ilk toplantıda Ticaret Bakanlığı yetkililerini dinledi. Yetkililer 2015 yılından bu yana 38 inşaat firmasına 128 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.
EVRİN GÜVENDİK
EVRİN GÜVENDİK
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